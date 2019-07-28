https://static.news.ru/photo/d3501444-b141-11e9-a494-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jesus Merida/Global Look Press

Власти итальянского города Саонара решили ввести штраф за оскорбление религиозных чувств верующих.

Сумма в размере 400 евро будет взиматься с лиц, которые позволят в общественных местах непочтительные высказывания в адрес церкви. По мнению мэра города Вальтера Стефана, это вопрос культуры и образованности, которым нельзя пренебрегать, передаёт Corriere della Sera.

Как ранее писал News.ru, священник одного из храмов Новороссийска нецензурно высказался в адрес прихожан и пытался отказать им в крещении. Так утверждает одна из местных жительниц. Настоятель церкви и другие священники заявляют, что с удивлением узнали о произошедшем. По словам женщины, протоиерей Валерий на просьбу о крещении выдал тираду, содержащую ненормативную лексику, где выражение «стадо овец» было одним из наиболее приличных.