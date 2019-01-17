Штраф рыбакам за промысел близ Курил вызвал протест Японии

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Министерство иностранных дел Японии заявило протест России из-за денежного штрафа, которому подверглись два японских рыболовецких судна. Они вели промысел в районе южных Курильских островов, не имея при себе разрешительных документов.

Рыболовецкие суда были остановлены российскими пограничниками у острова Кунашир для проверки документов.

«Действия российской стороны являются неприемлемыми», — цитирует представителя японского внешнеполитического ведомства агентство Kyodo.

Пограничники требовали от капитанов на месте заплатить штраф. Его размер не сообщается.

Ранее News.ru сообщал, что в Госдуму внесён законопроект о статусе Курильской гряды. Из документа, внесённого депутатом Сергеем Ивановым (ЛДПР), следует, что Курильские острова являются собственностью России в составе Сахалинской области. В случае, если его примут, Курилы не смогут быть переданы Японии.