Шторм задерживает поезда из Петербурга в Финляндию

https://news.ru/storage/news/a8ebf7871beadf917365773b4ce91b40/a5f0ff80-a284-454c-aedb-d6b5f56df22f_850.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press

Поезд «Аллегро» из Санкт-Петербурга прибудет в Хельсинки с 20-минутной задержкой из-за шторма «Аапели». Из-за плохой погоды также задерживаются составы по всей Финляндии.

По данным финского железнодорожного оператора VR, всего задерживается движение более 10 поездов.

Сейчас в западной, центральной и восточной частях страны зафиксированы сильные порывы ветра — до 32 м/с. К 3 января шторм, как ожидается, сместится в сторону России.

Как писал News.ru ранее, десятки тысяч домохозяйств в Финляндии остаются без электроэнергии из-за непогоды. Подача электричества остановлена в более чем 120 муниципалитетах в западных, центральных и восточных районах. Причина — сильный ветер и снег, налипший на деревья и на линии электропередачи.