USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,283 $   Brent53.30 $ Bitcoin3,848.01 $
МОСКВА-3°C17:47
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Шторм задерживает поезда из Петербурга в Финляндию

Zamir Usmanov/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Поезд «Аллегро» из Санкт-Петербурга прибудет в Хельсинки с 20-минутной задержкой из-за шторма «Аапели». Из-за плохой погоды также задерживаются составы по всей Финляндии.

По данным финского железнодорожного оператора VR, всего задерживается движение более 10 поездов.

Сейчас в западной, центральной и восточной частях страны зафиксированы сильные порывы ветра — до 32 м/с. К 3 января шторм, как ожидается, сместится в сторону России.

Как писал News.ru ранее, десятки тысяч домохозяйств в Финляндии остаются без электроэнергии из-за непогоды. Подача электричества остановлена в более чем 120 муниципалитетах в западных, центральных и восточных районах. Причина — сильный ветер и снег, налипший на деревья и на линии электропередачи.


#финляндия #Санкт-Петербург #шторм
самое читаемое
происшествия
Генерал ФСБ: РФ сорвала крупную операцию спецслужб США
происшествия
Президент побывал на месте трагедии
Что сделано Путиным в Магнитогорске


читайте также
в мире 09:59, 2 января 2019
Шторм оставил без электричества часть Финляндии
происшествия 12:23, 31 декабря 2018
Десятки человек погибли на Филиппинах из-за шторма
общество 13:34, 23 декабря 2018
МЧС: крымчанам стоит приготовиться к сильному шторму
Лента новостей
наука 17:45
Зимняя депрессия зависит от цвета глаз
спорт 17:44
Клопп назвал лучшую в мире футбольную команду
в мире 17:41
Французы «случайно» нарушили границу Литвы и Белоруссии
происшествия 17:39
Полуголый мужчина с ножом вывалился из окна в Петербурге
происшествия 17:37
Гипермаркет в Екатеринбурге эвакуирован из-за задымления
Другие новости
в мире 17:41
Французы «случайно» нарушили границу Литвы и Белоруссии
в мире 17:29
Трамп: стена на границе с Мексикой почти достроена
в мире 17:19
Трамп может намерено затягивать вывод войск США из Сирии
в мире 16:51
Президент Боливии собрал министров в пять утра
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top