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Шрёдер назвал причину давления США по «Северному потоку — 2»

Герхард Шрёдер Classen/face to face/Global Look Press

Герхард Шрёдер

в мире [ версия для печати ]

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер назвал причину огромного давления Вашингтона на проект газопровода «Северный поток — 2». По словам политика, американцы сами хотят поставлять газ в Германию.

Шрёдер отметил, что сжиженный газ из США хуже и дороже того, что поставляется по трубопроводу из России. Об этом председатель Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» рассказал в интервью изданию Welt am Sonntag.

По словам политика, Германия «при всём уважении и дружбе» не должна позволять американцам диктовать, с кем можно торговать, а с кем нельзя. 

«Иран, Китай, Россия — если это продолжится, нам скоро ни с кем нельзя будет иметь экономические отношения. Это неприемлемо для Германии, страны, зависимой от экспорта», — заявил бывший канцлер.

Шрёдер подчеркнул, что не разделяет антиамериканских позиций, однако его внешнеполитические усилия направлены на то, чтобы «бороться за независимость от США и сохранить её».

Ранее News.ru сообщал, что власти Германии не намерены отказываться от строительства газопровода «Северный поток — 2». Берлин продолжает настаивать на том, что проект носит исключительно коммерческий характер. 


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