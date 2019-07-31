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Выезд новоизбранных депутатов Верховной рады на учёбу может вызвать смех у соседей Украины. Об этом заявил представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович.

По его словам, учиться надо на протяжении всей жизни, но будущие парламентарии от партии «Слуга народа» проводят неделю в Трускавце, вместо того чтобы решать проблемы, стоящие перед страной. Такое мнение...