Фото: Pradeep Dambarage/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Шри-Ланки отменили плату за визы для граждан 48 государств. На бесплатные визы с 1 августа могут претендовать в том числе туристы из России, США, Канады, Австралии и стран Европы.

Документ теперь выдают в аэропорту по прилёте. Эксперимент продлится в течение полугода, сообщает газета The Star.

Получение визы на остров у побережья Индостана прежде обходилось россиянам в $35–40.

Ранее News.ru сообщал, что повышение температуры на Земле может сделать непригодными для жизни некоторые регионы планеты. Согласно прогнозам экспертов, в их число могут войти часть Индии, некоторые регионы Бангладеш, долина реки Ганг, а также север Шри-Ланки и восток Пакистана.

 

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