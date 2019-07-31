Власти Шри-Ланки отменили плату за визы для граждан 48 государств. На бесплатные визы с 1 августа могут претендовать в том числе туристы из России, США, Канады, Австралии и стран Европы.
Документ теперь выдают в аэропорту по прилёте. Эксперимент продлится в течение полугода, сообщает газета
Получение визы на остров у побережья Индостана прежде обходилось россиянам в $35–40.
Ранее News.ru сообщал, что повышение температуры на Земле может сделать непригодными для жизни некоторые регионы планеты. Согласно прогнозам экспертов, в их число могут войти часть Индии, некоторые регионы Бангладеш, долина реки Ганг, а также север Шри-Ланки и восток Пакистана.