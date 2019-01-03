Шоумен Зеленский заявил о поддержке сотен тысяч людей

Украинский шоумен Владимир Зеленский, который хочет выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы, заявил, что более 200 тысяч человек намерены вступить в его команду.
По его словам, он собирает людей, которые никогда не принимали участия в политике.
«На данный момент нас 228 609! Пишу точно, поскольку каждый из вас важен», — подчеркнул актёр.
Как сообщал News.ru, ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сказал, что ведущий украинского комедийного шоу «Вечерний квартал» Владимир Зеленский сможет стать президентом Украины в случае протестного голосования.