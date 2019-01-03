USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,288 $   Brent53.30 $ Bitcoin3,869.87 $
МОСКВА-2°C13:30
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Шоумен Зеленский заявил о поддержке сотен тысяч людей

Владимир Зеленский facebook.com/zelenskiy95

Владимир Зеленский

в мире [ версия для печати ]

Украинский шоумен Владимир Зеленский, который хочет выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы, заявил, что более 200 тысяч человек намерены вступить в его команду.

По его словам, он собирает людей, которые никогда не принимали участия в политике.

«На данный момент нас 228 609! Пишу точно, поскольку каждый из вас важен», — подчеркнул актёр.

Как сообщал News.ru, ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сказал, что ведущий украинского комедийного шоу «Вечерний квартал» Владимир Зеленский сможет стать президентом Украины в случае протестного голосования.


#украина #выборы #ПРЕЗИДЕНТ #Зеленский
самое читаемое
культура
Возможную причину смерти Дыховичного назвали в соцсети
происшествия
Опубликовано видео взрыва маршрутки в Магнитогорске


читайте также
в мире 14:37, 1 января 2019
Зеленский будет работать на Тимошенко на выборах
в мире 07:38, 1 января 2019
Зеленский заявил о желании сместить Порошенко
в мире 19:52, 26 декабря 2018
Зеленский готов вынести на референдум вопрос Донбасса
Лента новостей
общество 13:29
«Академика Ломоносова» возьмёт под охрану Росгвардия
в мире 13:28
Талибы продолжают истребление афганских полицейских
происшествия 13:25
Началась выплата компенсаций пострадавшим в Магнитогорске
спорт 13:24
Пойманный на допинге Джонс превзошёл Нурмагомедова
политика 13:19
Медведев назначил нового замминистра здравоохранения
Другие новости
в мире 13:28
Талибы продолжают истребление афганских полицейских
в мире 13:03
CNN извинился за российский Симферополь
в мире 12:59
Жительница Грузии умерла вероятно от «свиного гриппа»
в мире 12:58
Суд Брюсселя объявил Uber вне закона
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top