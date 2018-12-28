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Школы Гюлена в Пакистане отдадут туркам

Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Верховный суд Пакистана распорядился передать под управление турецкого образовательного фонда Maarif все школы, входящие в структуру организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO). Кроме того, суд обязал МВД страны включить FETO в список террористических организаций.

Распоряжение о передаче школ турецкому фонду было направлено в Министерство внутренних дел Пакистана, сообщает агентство Anadolu.

Турецкий фонд Maarif создан в 2016 году, является единственной, помимо министерства образования, организацией, которая уполномочена открывать образовательные учреждения за рубежом от имени Турецкой Республики.

Турция заочно арестовала Гюлена по подозрению в попытке военного переворота, которая была предпринята в июле 2016 года. Кроме того, проповедник, по данным турецких властей, причастен к организации убийства российского посла Андрея Карлова, которое произошло в Анкаре в декабре того же года. Турция добивается его экстрадиции из Соединённых Штатов. Американский президент Дональд Трамп во время разговора со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что Белый дом прорабатывает этот вопрос, писал News.ru


#турция #пакистан #гюлен
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