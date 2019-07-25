В зоопарке французского Луара шимпанзе откусил руку, ухаживавшему за ним смотрителю. После инцидента пострадавший на вертолёте был доставлен в госпиталь в Лионе.
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Отмечается, что смотритель много лет работал с шимпанзе. В результате нападения он лишился четырёх пальцев и части кисти. Кроме того, помощь медиков понадобилась и посетителям зоопарка, которые стали свидетелями произошедшего.
Как ранее писал News.ru, сломанная ветвь дерева помогла двум шимпанзе сбежать из вольера в зоопарке Белфаста. Животные использовали палки в качестве лестницы.