Шевченко обвинил Порошенко в подкупе избирателей

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Александр Шевченко

Кандидат в президенты Украины от партии «УКРОП» Александр Шевченко заявил, что Пётр Порошенко использует административные ресурсы для подкупа избирателей.

«Людям предлагают 1,5 тысячи гривен за голос. В масштабах Украины это миллиарды гривен. Это миллиарды, которые Порошенко и его команда украли у украинского народа», — сказал Шевченко в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

Шевченко также предложил всем политическим силам и общественным организациям объединиться для борьбы с фальсификациями нынешнего президента.

Выборы президента пройдут 31 марта. Предвыборная кампания началась 31 декабря.

Как писал News.ru, экс-премьер Украины рассказал об условиях победы Петра Порошенко на выборах. Бывший глава украинского правительства Николай Азаров заявил, что президент Пётр Порошенко будет опираться на административный ресурс. Кроме того, по его словам, Порошенко поможет пиар. Поддержать действующего президента Украины Петра Порошенко на предстоящих выборах планирует каждый шестой гражданин. 17,1% украинцев считают, что Порошенко должен остаться на своём посту.