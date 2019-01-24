USD  66.3318 EUR  75.3861
GOLD1,282 $   Brent60.81 $ Bitcoin3,572.98 $
МОСКВА-18°C19:14
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Шевченко обвинил Порошенко в подкупе избирателей

Александр Шевченко YaShevchenkoUa/facebook.com

Александр Шевченко

в мире [ версия для печати ]

Кандидат в президенты Украины от партии «УКРОП» Александр Шевченко заявил, что Пётр Порошенко использует административные ресурсы для подкупа избирателей.

«Людям предлагают 1,5 тысячи гривен за голос. В масштабах Украины это миллиарды гривен. Это миллиарды, которые Порошенко и его команда украли у украинского народа», — сказал Шевченко в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

Шевченко также предложил всем политическим силам и общественным организациям объединиться для борьбы с фальсификациями нынешнего президента.

Выборы президента пройдут 31 марта. Предвыборная кампания началась 31 декабря.

Как писал News.ru, экс-премьер Украины рассказал об условиях победы Петра Порошенко на выборах. Бывший глава украинского правительства Николай Азаров заявил, что президент Пётр Порошенко будет опираться на административный ресурс. Кроме того, по его словам, Порошенко поможет пиар. Поддержать действующего президента Украины Петра Порошенко на предстоящих выборах планирует каждый шестой гражданин. 17,1% украинцев считают, что Порошенко должен остаться на своём посту.


#украина #порошенко #выборыПрезидентаУкраины
самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак попала на видео на месте драки Виторгана и Богомолова
в мире
США предостерегли Россию от расширения влияния в мире


читайте также
в мире 16:39, 24 января 2019
Экс-премьер Украины рассказал об условиях победы Порошенко
в мире 15:08, 24 января 2019
В Сети высмеяли Порошенко за его заправленный пиджак
политика 14:45, 24 января 2019
Греф объяснил порочность санкций
в мире 21:39, 23 января 2019
Порошенко и Меркель продолжат оказывать давление на Россию
в мире 20:43, 23 января 2019
Порошенко обсудил с главой МВФ украинскую экономику
Лента новостей
происшествия 19:02
Разбившегося над Ла-Маншем футболиста перестали искать
оружие 18:55
Две субмарины и фрегат примут в состав ВМФ в 2019 году
в мире 18:52
Минфин США расширил антииранские санкции
общество 18:47
Главврача Кузнецка оштрафовали на 500 рублей за кровати из досок
в мире 18:40
Экс-глава Шотландии не признал вину в домогательствах
Другие новости
в мире 18:52
Минфин США расширил антииранские санкции
в мире 18:40
Экс-глава Шотландии не признал вину в домогательствах
в мире 18:06
Школьники на Украине пострадали от газового баллончика
в мире 18:06
Суд приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top