Шестерых поляков будут судить за день рождения Гитлера

https://news.ru/storage/news/fb47d776030b210f006d8ae4a3d61768/2e199178-4125-420d-aba6-4fecabc947f5_850.jpg Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Шестеро поляков предстанут перед судом за празднование дня рождения нацистского диктатора Адольфа Гитлера. Их обвиняют в пропаганде фашизма. В ходе обысков в домах обвиняемых нашли соответствующую запрещённую символику.

«Праздник» состоялся ещё в мае 2017 года. Расследование правоохранительные органы начали в январе 2018 года после телевизионного сюжета о «торжестве». По делу проходят около 60 свидетелей, проведено почти два десятка экспертиз.

Обвинительное заключение в суд передала окружная прокуратура в Гливице.

Пятерым обвиняемым грозит до двух лет лишения свободы, ещё одному — до восьми, сообщили в пресс-службе ведомства. Мужчине, помимо прочего, инкриминируют распространение плакатов с приглашением на собрание, использование нацистских жестов в публичных местах и хранение огнестрельного оружия.

Ранее, как писал News.ru, футболист английского «Кристал Пэлас» Макс Майер опубликовал в Интернете фотографию со своими одноклубниками. На ней игрок был изображён вскинувшим руку в нацистском приветствии, другой рукой он имитировал усы Гитлера.