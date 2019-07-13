https://static.news.ru/photo/eec3e2ce-a632-11e9-8cad-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serhii Hudak/Global Look Press

Автомобиль въехал в несовершеннолетних велосипедистов на трассе Николаев — Снигирёвка на Украине.

В районе поворота на село Красное водитель ехавшей следом «Лады» начал нерасчетливо обгонять велосипедистов, не заметив ехавший навстречу КамАЗ. Увидев, двигавшийся грузовик, водитель легковушки резко вернулся на свою полосу, однако не успел затормозить и врезался прямо в группу велосипедистов, — сообщает издание « Новости N ».

В результате аварии шестеро детей заработали травмы различной степени тяжести. Скорая помощь доставила пострадавших, среди которых в основном девочки до 17 лет, в областную детскую больницу города Николаева. Водитель не пострадал.

Следователь главного управления Нацполиции в Николаевской области работает на месте инцидента.

Ранее News.ru писал, что грузовик Scania с 26 кубометрами нефти опрокинулся после столкновения с легковым автомобилем в Ставропольском районе Самарской области.