https://static.news.ru/photo/ed0b4fce-988d-11e9-87ea-fa163e074e61_1024.jpg Фото: imago-images.de/Global Look Press

Взрыв в цехе биотехнологического предприятия в китайской провинции Хэнань унёс жизни шести человек. ЧП произошло 26 июня в 19:50 по местному времени.

Сообщается, что пять человек погибли на месте, один скончался в больнице. Ещё пятеро пострадавших находятся в больнице.

Как уточняет « Интерфакс », причину взрыва устанавливает специальная комиссия. Глава компании Xumei Biotech Co задержан правоохранителями и уже даёт показания.

В конце марта в результате взрыва на заводе по производству пестицидов в китайском Яньчэне погибли по меньшей мере 47 человек. За медпомощью обратились 640 человек.

Взрыв на химическом заводе «Цзянсу Тяньцзяи» произошёл 22 марта около 14:00 по местному времени (9:00 мск). Сейсмологи зафиксировали в данном районе землетрясение магнитудой 3, писал News.ru.