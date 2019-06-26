Взрыв в цехе биотехнологического предприятия в китайской провинции Хэнань унёс жизни шести человек. ЧП произошло 26 июня в 19:50 по местному времени.
Сообщается, что пять человек погибли на месте, один скончался в больнице. Ещё пятеро пострадавших находятся в больнице.
Как уточняет «
В конце марта в результате взрыва на заводе по производству пестицидов в китайском Яньчэне погибли по меньшей мере 47 человек. За медпомощью обратились 640 человек.
Взрыв на химическом заводе «Цзянсу Тяньцзяи» произошёл 22 марта около 14:00 по местному времени (9:00 мск). Сейсмологи зафиксировали в данном районе землетрясение магнитудой 3, писал News.ru.