Шесть человек погибли при крушении судна в Чёрном море

https://news.ru/storage/news/2a39d9a84d010435632ca8cf599aca17/2d8a399d-eeab-45c4-89fb-40321fd5b6f0_850.jpg Diego Cupolo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Грузовое судно на пути из российского порта Азов в турецкий Самсун потерпело крушение. Шесть человек погибли.

По словам посла Украины в Турции Андрея Сибиги, корабль затонул из-за погодных условий. На борту было 13 человек, 11 из которых являются гражданами Украины. Береговая охрана среагировала быстро, но жертв избежать не удалось. Четверо из шести погибших были украинскими гражданами.

«К сожалению, не удалось спасти четверых наших соотечественников», — написал посол в своём Twitter.

Ранее News.ru писал о том, что в российском посольстве в Анкаре заявили, что россиян среди 13 членов экипажа затонувшего у берегов Турции судна не было.