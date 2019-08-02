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Московский аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина назван лучшей воздушной гаванью мира. Данный статус ему присвоила компания Stasher из Великобритании.

Московский аэропорт возглавил рейтинг, составленный по результатам исследования по восьми показателям, среди которых, в частности, значились соблюдение расписания полётов, дешевизна парковки, количество залов ожидания, качество питания, число магазинов, сообщает ТАСС .

Вторым после Шереметьево стал лондонский Хитроу, а третьим — Пиарко на острове Тринидад. Также в топ-10 включены эропорты Суваннапхум (Бангкок, Таиланд), Каструп (Копенгаген, Дания), Хосе-Мария Кордова (Медельин, Колумбия), Аделаида (Аделаида, Австралия), Калгари (Калгари, Канада), Эль-Дорадо (Богота, Колумбия) и Хамад (Доха, Катар).

Ранее News.ru сообщал, что московский аэропорт Шереметьево объявил конкурс на услуги по отлову птиц в пассажирских терминалах. С сентября 2019 года по сентябрь 2022-го воздушная гавань готова потратить на отлов птиц 2,37 млн рублей. Специалисты по отлову должны иметь допуск к работе на высоте более трёх метров, а также обслуживать заявки в течение суток и соблюдать «нормы гуманности» при удалении птиц.