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Шатдаун в США приближается к рекорду по длительности

Liu Jie/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Текущий перерыв в работе американского правительства вошёл в тройку самых долгих в истории страны. Значительная часть федеральных учреждений не работает на протяжении уже 16 дней, потому что конгрессу и правительству не удалось согласовать бюджет на строительство стены на границе с Мексикой.

Шатдаун начался 22 декабря и затронул девять федеральных департаментов, а также другие агентства, в общей сложности около 800 тыс. федеральных сотрудников. Более половины из них были вынуждены работать без сохранения оплаты, а часть сотрудников была уволена, сообщает TIME.

Схема утверждения бюджета, при которой возможно закрытие федеральных ведомств, начала использоваться в 1976 году. За это время шатдаун наступал порядка 20 раз. При президенте Билле Клинтоне в 1995–1996 годах произошли две полные приостановки длительностью 5 дней и 21 день, вызванные обсуждением проблем дефицита бюджета.

Для Трампа это вторая приостановка работы правительства. Первая случилась в январе 2018 года и продлилась меньше двух дней. Она также была связана со строительством пограничной стены.

Ранее News.ru писал, что представители Демократической партии в двух палатах американского конгресса проголосуют в январе за возобновление работы федерального правительства в случае сохранения шатдауна. Согласно совместному заявлению лидеров демократов в Сенате и Палате представителей Чака Шумера и Нэнси Пелоси, президент «закатил истерику и убедил республиканцев в Палате представителей столкнуть государство в разорительный "шатдаун Трампа" в середине праздничного периода».


#сша #шатдаун
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