Шатдаун в США обвалил рейтинг доверия Трампа

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Дональд Трамп

Приостановка работы правительства США, возникшая из-за разногласий по поводу строительства стены на границе с Мексикой, обвалила рейтинг американского президента Дональда Трампа до 44%. В декабре лидеру США доверяли 47% граждан.

Согласно данным опроса, проведённого Hill TV и исследовательской компании HarrisX, 56% американцев не одобряют действия Трампа.

Трамп продолжает требовать $5,6 миллиарда на пограничную безопасность и строительство стены на границе с Мексикой и отказывается подписывать бюджет без этой статьи. Он пригрозил ввести в стране режим чрезвычайного положения, чтобы в обход Конгресса получить финансирование, если ему не удастся договориться с демократами.

Ранее News.ru писал о том, что шатдаун побил исторический рекорд продолжительности. 22 дня — столько длится частичная приостановка работы правительства США.