Шатдаун увеличил посещаемость Pornhub в США

https://news.ru/storage/news/6fd929b3fe8edf6a65be8071799252ef/ddd9e41d-d204-4e81-b076-8dd37170fc46_850.jpg

Остановка работы правительства США (шатдаун) привела к росту посещаемости порнографического интернет-портала Pornhub. Об этом говорится в пресс-релизе ресурса.

«Если сравнивать обычную дневную посещаемость с периодом шатдауна, по всем Соединенным Штатам уровень посещаемости вырос на 5,94% с 7 по 11 января», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ночной трафик вырос на 14%, в послеобеденные часы посещаемость ресурса увеличивается на 7%. Среднее время нахождения на сайте увеличилось на с 10 минут 37 секунд до 11 минут 10 секунд.

В Вашингтоне посещаемость порносайта выросла на 6,32%, при этом на 12,3% чаше на него стали заходить женщины.

Как писал News.ru, ранее президент США Дональд Трамп отверг предложение сенатора от Республиканской партии Линдси Грэма временно прекратить шатдаун и возобновить работу федерального правительства. Из-за шатдауна гражданам Соединённых Штатов стало намного сложнее заявлять о преступлениях по интернету, посещать национальные парки и даже жениться.