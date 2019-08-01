https://static.news.ru/photo/bb2a07de-b4d0-11e9-a95b-fa163e074e61_660.jpg Кондолиза Райс Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс заявила об отсутствии перспектив у Украины стать членом Североатлантического альянса. По словам политика, шансы Киева стать частью НАТО являются минимальными и сейчас, и в ближайшем будущем.

НАТО является консенсусной организацией, и я не думаю, что вы (Украина. — Ред.) получите консенсус. Думаю, сейчас будет сложно даже достичь консенсуса относительно получения Плана действий по членству в НАТО, — цитирует Райс издание « Новое время ».

При этом политик считает возможным приближение Украины к Альянсу даже без формального соглашения. Этому может способствовать комиссия Украина-НАТО. В рамках данной организации необходимо расширить работу НАТО по подготовке военных и военно-гражданских отношений, считает Райс.

Ранее News.ru сообщал, что курс Киева в Евросоюз и НАТО на Украине считают бутафорией. Такого мнения придерживается представитель политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива. По словам политика, на самом деле в стране ждут, когда начнут решаться вопросы украинских граждан, те, что больше всего их беспокоят.