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Шахтёры «Селидовугля» на Украине продолжают голодать

Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Работники шахты госпредприятия «Селидовуголь» уже четвёртый день продолжают голодовку в надежде, что им погасят долги по зарплате, сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По его словам, шахтёры получили 25 млн гривен (примерно $900 тыс.), однако остался долг за сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь прошлого года, а также 34,5 млн гривен недоплаты за 2016 год.

Он добавил, что с такой же проблемой столкнулись сотрудники госпредприятия «Львовуголь».

Ранее News.ru писал, что работники шахты «Кураховская» объявили голодовку из-за того, что на протяжении нескольких месяцев им не выплачивают зарплату. Акция протеста стартовала утром 2 января.


#украина #ШАХТЕРЫ #ГОЛОДОВКА #зарплата #деньги #горняки
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