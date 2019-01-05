Шахтёры «Селидовугля» на Украине продолжают голодать

Работники шахты госпредприятия «Селидовуголь» уже четвёртый день продолжают голодовку в надежде, что им погасят долги по зарплате, сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
По его словам, шахтёры получили 25 млн гривен (примерно $900 тыс.), однако остался долг за сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь прошлого года, а также 34,5 млн гривен недоплаты за 2016 год.
Он добавил, что с такой же проблемой столкнулись сотрудники госпредприятия «Львовуголь».
Ранее News.ru писал, что работники шахты «Кураховская» объявили голодовку из-за того, что на протяжении нескольких месяцев им не выплачивают зарплату. Акция протеста стартовала утром 2 января.