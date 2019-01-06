Шахтёры Афганистана погибли во время добычи золота

https://news.ru/storage/news/63712e4a861d0fb7367b7a6471c6c1ef/c2d1ef9e-9d82-462c-bd3c-e53efaaeeaf0_850.jpg Philip Poupin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Обрушение произошло в золотодобывающей шахте Афганистана. ЧП случилось в северной провинции Бадахшан.

Жертвами катастрофы стали около 30 рабочих, ещё 15 получили тяжёлые повреждения, сообщает Sky News Arabia. По предварительной информации, часть пострадавших может находиться под землёй на глубине 60 м.

На место выехали спасатели, но местные жители начали доставать погибших своим силами.

Ранее News.ru сообщал о нападении боевиков на полицейский участок в провинции Сари-Пуль, что на севере Афганистана. Жертвами талибов стали 15 правоохранителей. Ещё 21 получил ранения.