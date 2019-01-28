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Шабаев выдумал фейк о Венесуэле

Евгений Шабаев Владимир Трефилов/РИА Новости

Евгений Шабаев

в мире [ версия для печати ]
Материал вышел на сайте Reuters, но оказался выдумкой

На сайте информационного агентства Reuters вышел материал Евгения Шабаева о некой российской ЧВК. По его данным, сотрудники ЧВК якобы прибыли в Венесуэлу для защиты президента Николаса Мадуро. Однако Федеральное агентство новостей (ФАН) провело собственное расследование

Из него следует, что Шабаев не первый раз выдумывает фейки, которые потом распространяет, к тому же атаманом он не является. Ранее он комментировал сирийский конфликт, называя себя «военным экспертом».

Шабаев придумал себе амплуа: он якобы опытный вояка и ветеран Чеченской войны, удостоенный множества наград. Даже рассказывал о ранении, полученном в область живота. Но журналисты узнали, что на самом деле с 1996 по 2001 год он работал учителем в белорецком Центре детского и юношеского туризма. Никаким военным он никогда не был.

Источник фото: РИА ФАН

Доказательством этого стало и фото, опубликованное корреспондентами ФАН. Оно сделано в 2015 году, и на нем видно, что никаких шрамов на животе у Шабаева нет, хотя от огнестрела они должны были остаться. Это значит, что ранений у него не было, а все его рассказы — выдумка.

Источник фото: РИА ФАН

Благодаря расследованию ФАН стало известно, что Шабаев покупал медали. Так, в 2014 году он приобрел медаль «За воссоединение» в Интернете. Теперь же он ее выдает как полученную от Минобороны награду «За возвращение Крыма».

Источник фото: РИА ФАН

Но на этом Шабаев не остановился. Позже он решил продать эту «награду» за 70 тыс. рублей. Всё это доказывает, что этот человек выдает себя за того, кем не является и никогда не являлся.

Поэтому серьёзным СМИ не стоит обращать внимания на этого человека и обращаться к нему в качестве эксперта, резюмирует РИА ФАН.


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