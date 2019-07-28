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Туристический сезон восхождения на священный для корейцев (как на Севере, так и Юге) вулкан Пэктусан («Белоголовая гора») открылся в КНДР. По легенде, более 4 тысяч лет назад с вершины этой горы спустился основатель их древнего государства Тангун.

Большинство туристов являются гражданами КНР, так как вулкан находится на границе Китая и Северной Кореи. Зачастую это этнические корейцы, для которых посещение Пэктусана — своеобразное паломничество на священную вершину, сообщает корреспондент ТАСС, совершивший восхождение с первыми группами иностранцев.

Это самая высокая гора на полуострове: максимальная отметка — 2749 м над уровнем моря. Особую красоту Пэктусану придаёт озеро Чхончжи («Небесное озеро»), которое расположилось внутри кратера, образовавшегося примерно 1 тыс. лет назад после извержения вулкана.

Оно внесено в Книгу рекордов Гиннесса как самое высокогорное озеро. В озере бьют два горячих источника с температурой 43 и 73 градуса. При этом даже летом вода в Чхончжи остаётся очень холодной, её температура не превышает 10 градусов.

Ранее News.ru писал, что власти Южной Кореи выделят 3,9 млн долларов на оборудование пеших туристических маршрутов в демилитаризованной зоне, разделяющей Корейский полуостров на две части. Теперь туда смогут отправиться гражданские лица. Деньги потратят на строительство общественных санузлов, установку камер и закупку туристического снаряжения.