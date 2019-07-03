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Правительство Турции не намерено вводить туристический сбор для приезжающих в Анталью путешественников. Об этом заявил глава управления культуры и туризма города Ибрагим Аджар.

В нашей стране решение о взимании налогов и сборов принимает правительство. Сегодня не ведётся никакой работы по разработке дополнительных налогов. Предложение о введении нового туристического сбора — это личное мнение...