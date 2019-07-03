https://static.news.ru/photo/838f2dba-9d95-11e9-a0ed-fa163e074e61_1024.jpgФрегат HMCS «Торонто»Фото: Petar Petrov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Боевые корабли НАТО, прибывшие в составе второй группы в акваторию Чёрного моря, примут участие в международных учениях Sea Breeze-2019, зайдут в украинский порт, выполнят задачи по патрулированию и отработке оперативной совместимости.
В состав группы входят канадский фрегат HMCS «Торонто», турецкий фрегат TCG Turgutreis и британский HMS «Дункан», к ним присоединится румынский фрегат ROS Regele Ferdinand.
Патрулирование Чёрного моря — отличная возможность для наших моряков отточить своё мастерство, попрактиковаться в совместной работе, а также укрепить прочные связи НАТО, которые связывают наши союзные и партнёрские страны, — цитирует РИА Новости командующего группой Джозе Курца из канадских ВМС.
Корабли Черноморского флота контролируют действия боевых кораблей НАТО.
Как ранее писал News.ru, в акваторию Чёрного моря корабли Североатлантического альянса прибыли для участия в проводимых США и Украиной военно-морских учениях Sea Breeze-2019. В манёврах также задействованы ВМС Румынии, Болгарии, Турции и Грузии.