https://static.news.ru/photo/1f22e2f6-a1ad-11e9-bbdf-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Газопровод «Северный поток — 2» назвали в украинской компании «Нафтогаз» ловушкой для Европы, а также обвинили Россию в использовании «языка шантажа и силы».

Мы хорошо это знаем, ведь Украина пережила и справилась с тремя энергетическими кризисами, устроенными «Газпромом», — сообщает «Нафтогаз».

Компания поблагодарила ОБСЕ за принятие резолюции, согласно которой «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» принято считать потенциально опасными из-за возможности их использования для политического давления со стороны России, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что украинский политолог и экономист Александр Дудчак обвинил президента страны Владимира Зеленского в непонимании мотивов США, выступающих против строительства «Северного потока — 2». По его словам, обращение украинского лидера к американскому президенту Дональду Трампу показывает отчаяние Киева в этом вопросе.