Газопровод «Северный поток — 2» назвали в украинской компании «Нафтогаз» ловушкой для Европы, а также обвинили Россию в использовании «языка шантажа и силы».
Мы хорошо это знаем, ведь Украина пережила и справилась с тремя энергетическими кризисами, устроенными «Газпромом», — сообщает «Нафтогаз».
Компания поблагодарила ОБСЕ за принятие резолюции, согласно которой «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» принято считать потенциально опасными из-за возможности их использования для политического давления со стороны России, сообщает
Ранее News.ru писал, что украинский политолог и экономист Александр Дудчак обвинил президента страны Владимира Зеленского в непонимании мотивов США, выступающих против строительства «Северного потока — 2». По его словам, обращение украинского лидера к американскому президенту Дональду Трампу показывает отчаяние Киева в этом вопросе.