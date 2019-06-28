Фото: He Canling/Xinhua/Global Look Press

На заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) было принято решение о включении в её состав Северной Македонии.

Участники СМИД одобрили резолюцию о вступлении в состав ОЧЭС Республики Северная Македония в качестве полноправного члена, — сообщили в МИД РФ.

Как писал News.ru, вступление в НАТО и переговоры о членстве в Евросоюзе станут приоритетными направлениями развития для Северной Македонии. Об этом после церемонии инаугурации заявил новый президент страны Стево Пендаровски. По его мнению, «энергия и потенциал всего общества должны быть объединены вокруг стратегических задач». Глава государства отметил, что на евроатлантическую интеграцию «на риторическом уровне есть согласие всех политических субъектов».

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