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Лидер США Дональд Трамп заинтересовался предложением президента РФ Владимира Путина посетить Москву в мае 2020 года. Американского лидера пригласили на торжества по случаю юбилея Победы в Великой Отечественной войне, рассказал Трамп на пресс-конференции по итогам своего участия в саммите «Большой двадцатки» (G20) в Осаке.

Я сказал, что очень серьёзно обдумаю это предложение, — сказал Трамп. Президент США поделился с журналистами своим мнением по поводу празднования 75-летней годовщины окончания ВОВ. Россия прошла через очень многое,...