https://static.news.ru/photo/a51190ce-9a55-11e9-bf58-fa163e074e61_1024.jpgФото: He Canling/Xinhua/Global Look Press
На заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) было принято решение о включении в её состав Северной Македонии.
Участники СМИД одобрили резолюцию о вступлении в состав ОЧЭС Республики Северная Македония в качестве полноправного члена, — сообщили в МИД РФ.
Как писал News.ru, вступление в НАТО и переговоры о членстве в Евросоюзе станут приоритетными направлениями развития для Северной Македонии. Об этом после церемонии инаугурации заявил новый президент страны Стево Пендаровски. По его мнению, «энергия и потенциал всего общества должны быть объединены вокруг стратегических задач». Глава государства отметил, что на евроатлантическую интеграцию «на риторическом уровне есть согласие всех политических субъектов».