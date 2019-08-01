https://static.news.ru/photo/f29461c8-b495-11e9-a5ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: kcnawatch. co/Global Look Press

Военная разведка Соединённых Штатов зафиксировала ещё один пуск ракет со стороны Северной Кореи.

Информацию об этом сообщили Reuters анонимные источники, знакомые с ситуацией.

По их данным, армия КНДР использовала тот же снаряд, что и во время предыдущих запусков. Также известно, что операция не представляет угрозы для Северной Америки. Однако точное количество ракет в настоящий момент неизвестно.