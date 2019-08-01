Военная разведка Соединённых Штатов зафиксировала ещё один пуск ракет со стороны Северной Кореи.
Информацию об этом сообщили
По их данным, армия КНДР использовала тот же снаряд, что и во время предыдущих запусков. Также известно, что операция не представляет угрозы для Северной Америки. Однако точное количество ракет в настоящий момент неизвестно.
Как писал News.ru ранее, генштаб Южной Кореи уведомил о пуске нескольких ракет со стороны КНДР. Тип снарядов пока не уточняется. Представители Госдепартамента США заявили, что