Севастополь и Тартус подружат морские порты

Сирийский город Тартус и российский Севастополь наладят всестороннее сотрудничество. Соответствующее соглашение заключат представители двух делегаций. Российские политики уже прибыли в столицу Сирии — Дамаск.
Стороны обсудят взаимодействие регионов РФ и Сирии, а также вопросы межпарламентского сотрудничества.
Российскую делегацию возглавляет депутат Госдумы Дмитрий Саблин. Вместе с ним прибыли губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, депутат Госдумы, избранный от этого города, Дмитрий Белик и глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.
Как ожидается, их примет президент Сирии Башар Асад. Также предстоят встречи с председателем Народного Совета Сирии Хаммудой Сабагом, руководством Партии арабского социалистического возрождения («Баас»), патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х, верховным муфтием Ахмадом Бадреддином Хассуном.
«Главная цель поездки — подписание соглашения о сотрудничестве между городами Тартус и Севастополь. Это два города-порта, и у них есть серьёзные перспективы для взаимодействия», — цитирует Саблина ТАСС.
Помимо этого российская делегация на встрече с сирийскими коллегами-депутатами обсудит шаги по политическому выходу из кризиса в Сирии, в том числе — завершение формирования конституционного комитета республики, а также посетит древний женский монастырь Святой Фёклы в Маалюле. Инокиням передадут специально написанную для них икону Казанской Божией Матери.
Ранее, как сообщал News.ru, Россия и Сирия договорились о строительстве в республике заводов и аэропорта. В общей сложности предполагается реализовать 30 проектов. К работам приступят в 2019-м, а завершат их в 2021 году.