Севастополь и Тартус подружат морские порты

https://news.ru/storage/news/32d75b3f48708eb5b74e37c3f8c07aa6/9051b5a5-d55e-47f4-952a-ba25a2b1541d_850.jpg Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Сирийский город Тартус и российский Севастополь наладят всестороннее сотрудничество. Соответствующее соглашение заключат представители двух делегаций. Российские политики уже прибыли в столицу Сирии — Дамаск.

Стороны обсудят взаимодействие регионов РФ и Сирии, а также вопросы межпарламентского сотрудничества.

Российскую делегацию возглавляет депутат Госдумы Дмитрий Саблин. Вместе с ним прибыли губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, депутат Госдумы, избранный от этого города, Дмитрий Белик и глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

Как ожидается, их примет президент Сирии Башар Асад. Также предстоят встречи с председателем Народного Совета Сирии Хаммудой Сабагом, руководством Партии арабского социалистического возрождения («Баас»), патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х, верховным муфтием Ахмадом Бадреддином Хассуном.

«Главная цель поездки — подписание соглашения о сотрудничестве между городами Тартус и Севастополь. Это два города-порта, и у них есть серьёзные перспективы для взаимодействия», — цитирует Саблина ТАСС.

Помимо этого российская делегация на встрече с сирийскими коллегами-депутатами обсудит шаги по политическому выходу из кризиса в Сирии, в том числе — завершение формирования конституционного комитета республики, а также посетит древний женский монастырь Святой Фёклы в Маалюле. Инокиням передадут специально написанную для них икону Казанской Божией Матери.

Ранее, как сообщал News.ru, Россия и Сирия договорились о строительстве в республике заводов и аэропорта. В общей сложности предполагается реализовать 30 проектов. К работам приступят в 2019-м, а завершат их в 2021 году.