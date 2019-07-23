https://static.news.ru/photo/6faaf0fa-ad1b-11e9-ad65-fa163e074e61_1024.jpg Ту-95МС Фото: MOD Russia/Global Look Press

Республики Корея выразила протест Москве в связи с тем, что самолёт ВКС РФ, по версии южнокорейской стороны, нарушил воздушное пространство страны. Об этом сообщил представитель президентской администрации Ко Мин Чжун.

Мы очень серьёзно восприняли этот инцидент. Если он повторится, мы примем гораздо более серьёзные меры, — сказал он.

Как сообщает Yonhap, протест был направлен секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву.

Ранее агентство выступило с утверждением, что российский самолёт дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи в районе расположенных в Японском море островов Токто. В ответ были подняты истребители южнокорейских ВВС F-15, которые произвели предупредительные выстрелы, писал News.ru.

В Комитете начальников штабов вооружённых сил Республики Корея, в воздушное пространство страны утром во вторник, 23 июля, вторглись три военных российских самолёта и два, принадлежащих китайским ВВС.