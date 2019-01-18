USD  66.4438 EUR  75.633
GOLD1,282 $   Brent62.53 $ Bitcoin3,610.68 $
МОСКВА1°C22:49
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Индийские сёстры притворились братьями ради отца

Olaf Krüger/imagebroker.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Правительство штата Уттар-Прадеш в Индии объявило благодарность 18-летней Джиоти и 16-летней Нехе за благородное спасение семейного бизнеса. Дело в том, что отец девочек Дхрув Нараян, который держал парикмахерскую в деревне Банавари Тола, серьезно заболел в 2014 году.

Парикмахерская кормила всю семью Нараян, так что девушкам пришлось самостоятельно стричь и брить клиентов. Однако посетители заведения скептически отнеслись к новым парикмахерам. Некоторые даже издевались над сёстрами. Из-за этого им пришлось изменить свой образ, чтобы никто не мог понять что они — девушки.

Джиоти и Неха постригли волосы, надели браслеты из нержавеющей стали, которые носят мужчины, и приняли мужские имена Дипак и Раджу. Несколько жителей деревни, в которой насчитывается около 100 домов, знали правду, но клиенты из других поселений даже не заметили подмены.

Сёстры зарабатывали по крайней мере 400 рупий в день. Этого оказалось достаточно, чтобы заплатить за лечение их отца и кормить семью. Параллельно с работой младшая сестра посещала школу. Спустя несколько лет девушки начали открывать своим постоянным клиентам правду.

Историей сестёр заинтересовались журналисты из города Горакхпур. Они опубликовали историю о парикмахерской в Банавари Тола на этой неделе. После этого к Джиоти и Нехе приехали чиновники. Один из них — Абхишек Пандей — заявил, что история девушек является примером того, как можно выжить, несмотря на трудности. Он назвал сестёр источником вдохновения для общества и призвал рассказать о них широким массам.

Отец девочек рассказал, что ему тяжело видеть, как его дочери работают, но очень ими гордится. Сами сёстры заявили, что намерены и дальше управлять парикмахерской, которая стала известной благодаря СМИ. Они отметили, что их клиентов не волнует раскрытие их истинной личности, а большинство из них были тронуты благородной целью девушек, сообщает The Guardian.

Ранее News.ru писал, что жительница Москвы пожаловалась в полицию на рукоприкладство со стороны супруга, тот избил сына-подростка. Пикантность бытовому конфликту придаёт то, что инцидент произошёл на приёме у семейного психолога.


#бизнес #индия #сестры
самое читаемое
происшествия
Фекалии всплыли в Крещенской проруби в Москве
спорт
Тихонов рассказал, как Логинов принимал допинг

читайте также
происшествия 14:56, 6 января 2019
Дети всё чаще становятся жертвами ДТП
общество 14:01, 5 января 2019
Вывезенные из Ирака российские дети переданы родным
происшествия 02:32, 5 января 2019
Дети пострадали в ДТП с автобусом в Петербурге
Лента новостей
происшествия 22:37
Спасатели обнаружили тело третьего лётчика Су-34
общество 22:26
«Культ голого тела»: в РПЦ осудили крещенские купания
в мире 22:21
«Чешский соловей» Карел Готт отменил юбилейный концерт
шоу-бизнес 22:15
Шнуров посвятил стих эскортнице Рыбке
в мире 22:02
ФРГ потребовала освободить Сенцова и моряков
Другие новости
в мире 22:21
«Чешский соловей» Карел Готт отменил юбилейный концерт
в мире 22:02
ФРГ потребовала освободить Сенцова и моряков
в мире 21:52
ООН призвала продолжить переговоры по ДРСМД
в мире 21:44
«Подписывайте, сволочи британские!»
Эксперты обсудили влияние затяжного Brexit на Евросоюз
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top