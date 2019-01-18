Индийские сёстры притворились братьями ради отца

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Правительство штата Уттар-Прадеш в Индии объявило благодарность 18-летней Джиоти и 16-летней Нехе за благородное спасение семейного бизнеса. Дело в том, что отец девочек Дхрув Нараян, который держал парикмахерскую в деревне Банавари Тола, серьезно заболел в 2014 году.

Парикмахерская кормила всю семью Нараян, так что девушкам пришлось самостоятельно стричь и брить клиентов. Однако посетители заведения скептически отнеслись к новым парикмахерам. Некоторые даже издевались над сёстрами. Из-за этого им пришлось изменить свой образ, чтобы никто не мог понять что они — девушки.

Джиоти и Неха постригли волосы, надели браслеты из нержавеющей стали, которые носят мужчины, и приняли мужские имена Дипак и Раджу. Несколько жителей деревни, в которой насчитывается около 100 домов, знали правду, но клиенты из других поселений даже не заметили подмены.

Сёстры зарабатывали по крайней мере 400 рупий в день. Этого оказалось достаточно, чтобы заплатить за лечение их отца и кормить семью. Параллельно с работой младшая сестра посещала школу. Спустя несколько лет девушки начали открывать своим постоянным клиентам правду.

Историей сестёр заинтересовались журналисты из города Горакхпур. Они опубликовали историю о парикмахерской в Банавари Тола на этой неделе. После этого к Джиоти и Нехе приехали чиновники. Один из них — Абхишек Пандей — заявил, что история девушек является примером того, как можно выжить, несмотря на трудности. Он назвал сестёр источником вдохновения для общества и призвал рассказать о них широким массам.

Отец девочек рассказал, что ему тяжело видеть, как его дочери работают, но очень ими гордится. Сами сёстры заявили, что намерены и дальше управлять парикмахерской, которая стала известной благодаря СМИ. Они отметили, что их клиентов не волнует раскрытие их истинной личности, а большинство из них были тронуты благородной целью девушек, сообщает The Guardian.

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