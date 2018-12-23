Серым кардиналом в выводе войск США из Сирии стал Эрдоган

https://news.ru/storage/news/2a34d0a3af51ef0052ecee792e7971a4/219a40f7-904a-4e86-b5b8-7b34b761d0be_850.jpg Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Реджеп Эрдоган

Вывести американские войска из Сирии президента США Дональда Трампа убедил турецкий лидер Реджеп Эрдоган. Причём ему для этого понадобился всего лишь один разговор по телефону. Вскоре глава Белого дома ошеломил свою администрацию и советников, озвучив решение, которое шло вразрез с ранее утверждённой стратегией антитеррористических действий.

Оказалось, что Эрдоган подловил Трампа на несоответствии публичных заявлений с реальными действиями, таким образом уязвив своего коллегу, сообщает The Washington Post.

Задачей главы Соединённых Штатов в ходе диалога было убедить отказаться от военной операции Турции против курдских повстанцев на северо-востоке Сирии, где базируются американские силы. Позиции, проработанные с советниками, были жёсткими: выступить против вторжения Турецкой Республики в Сирию и предложить решать вопросы безопасности совместно.

«Все советовали <...> предложить что-то, что является небольшим достижением — возможно, контроль за приграничной территорией или что-то в этом роде», — сказали источники в Белом доме.

Однако Эрдоган выбил почву из-под ног Трампа попытками добиться внятных объяснений, почему Штаты продолжают поставлять им оружие для борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в РФ), если ранее американский лидер выступал с заявлением, что единственная причина, по которой войска США находятся в Сирии, — это поражение ИГ и что боевики на 99% побеждены.

«Почему вы всё ещё там?» — задал обезоруживающий вопрос Эрдоган и отметил, что турки могут разобраться с оставшимися боевиками самостоятельно.

В результате Дональд Трамп капитулировал под таким натиском и пообещал вывести войска из Сирии, о чём впоследствии и объявил публично. Никакие уговоры его ближайшего окружения как-либо дезавуировать обещание или предпринять более компромиссные решения не помогли. Президента США было уже не остановить, и он объявил о том, что «местные страны», включая Турцию, «могут без проблем позаботиться о том, что там [в Сирии] осталось».

Именно тогда в знак протеста в отставку подал глава Пентагона Джеймс Мэттис, несколько его единомышленников, и произошли, как отмечают источники издания, «катастрофичные события даже по меркам Вашингтона времён правления Трампа».

Как ранее сообщал News.ru, президент США объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии 19 декабря. Министр обороны Джеймс Мэттис объявил о своей отставке на следующий же день. После этого со своего поста ушёл и спецпредставитель лидера по вопросам борьбы с терроризмом Бретт Макгурк.