https://static.news.ru/photo/c16beafc-b1e9-11e9-89e4-fa163e074e61_660.jpg Хуан Гуайдо Фото: Pedro Mattey/dpa/Global Look Press

Москва эпизодически обменивается информацией с представителями Хуана Гуайдо, который провозгласил себя временным главой Венесуэлы, но в формате, понятном для законного правительства президента Николаса Мадуро. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Это не какой-то параллельный канал, совершенно об этом речи нет, это не какой-то постоянный диалог, это эпизодические, я бы даже сказал, спорадические коммуникации, не более того, — сообщил РИА Новости заместитель министра.

По его словам, в России не укрываются ни от каких контактов и придерживаются позиции: чем их больше, тем лучше для всех.

Ранее News.ru писал, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро пришёл к компромиссу с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, 23 января объявившим себя временным лидером страны. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности российского руководства поддержать любые договорённости правительства Венесуэлы с оппозицией.