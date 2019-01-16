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Путин появится на стенах сербского храма

Владимир Путин Ministry of Energy Russia/via Globallookpress/Global Look Press

Владимир Путин

в мире [ версия для печати ]

Власти Сербии построят храм в честь президента России Владимира Путина. Религиозное сооружение возведут в селе Банстол. Здание станет точной копией церкви Святого Николая в столице Болгарии Софии.

Стены украсят изображениями русских царей из династии Романовых и главы РФ. Проект ещё не завершён, но регион уже начали посещать туристы. В населённом пункте в основном проживают сербы, покинувшие Хорватию, пишет ФАН.

«Путин одним своим именем возродил наше село. В нём всего 30 домов, и раньше о нём никто в Сербии кроме ближайших соседей не знал», — рассказал руководитель инициативной группы Бранко Симонович.

Первоначальным материалом для работ выбрали дерево, но пожертвований верующих и неравнодушных со всей республики и за её пределами хватило на закупку кирпича.

«Самая заветная мечта у меня и абсолютно у всех жителей села, чтобы президент России Владимир Путин во время своего посещения Сербии 17 января посетил Банстол. За это мы молимся Богу», — добавил Симонович.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна является надёжным партнёром Кремля и твёрдо придерживается данных обещаний. Он также отметил, что всегда советуется с главой РФ.

Ранее News.ru сообщал о задержании в Сербии боевика, готовившего покушение на Владимира Путина. Им оказался Армин Алибашич. Инцидент произошёл в городе Нови-Пазар. Правоохранители заметили оптическую винтовку в рюкзаке мужчины.


#россия #путин #владимирпутин #сербия #храмы
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