Сербское духовенство назвало украинский раскол катастрофой

https://news.ru/storage/news/9291a883533005363046715b719c5578/b7ad6a70-39a9-44b2-ae92-19f0a13d016f_850.jpg Plamen Trifonov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинский раскол стал катастрофой не только для этой страны, но и для других славянских народов и всего православия, заявил во время богослужения в церкви св. Николая в Бандичах митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий. Он назвал властолюбием поведение константинопольского патриарха по отношению к Украине и напомнил, что это веками являлось католической догмой, а для православных было искушением.

Священнослужитель отметил, что действия Константинополя уже привели «к великим бедам» на Украине.

«Нет ни китайцев, ни японцев, ни русских, ни американцев, ни сербов, ни черногорцев — есть только Иисус Христос и те, кто собрался вокруг него, это церковь Христова», — цитирует митрополита пресс-служба Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви.

Амфилохий подчеркнул, что «это очень важно знать в наше время, когда люди отошли от церкви и многие хотели бы управлять церковью». Он также напомнил, что «мирские властители не могут вмешиваться в дела церкви».

Ранее в Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что главам сельсоветов Винницкой области Украины поступают звонки с требованиями оказывать давление на местное духовенство, организовывать провокации возле храмов и подстрекать прихожан к переходу в лоно автокефальной церкви.