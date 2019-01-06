Сербские спасатели вызволили застрявших в снегу россиян

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Оперативные работники Горной службы спасения Сербии вытащили из снежного плена двух россиян. Автомобиль замело на горном перевале в южной части страны.

Семейная пара пыталась проехать из Сербии через горный массив Голия в Черногорию, однако навигатор GPS завёл их на второстепенные дороги. Там автомобиль застрял в сугробах.

За помощью к спасателям обратилось российское консульство.

«Спасатели связались с гражданами России, которые рассказали, что у них достаточно топлива, чтобы прогревать машину в ожидании помощи. Используя полученные координаты, удалось найти супругов и успешно вызволить их из снежного заноса», — сказано в сообщении Горной службы спасения.

После этого россияне были эвакуированы в город Иваница.

Ранее News.ru писал, что из-за схода лавины в Грузии было перекрыто движение автомобильного транспорта по Военно-Грузинской дороге. В многокилометровом заторе оказались больше сотни автомобилей.