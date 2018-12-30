Сербия против ликвидации границ между Албанией и Косово

Глава МВД Сербии Небойша Стефанович заявил, что введение единых пунктов погранперехода (КПП) между Албанией и самопровозглашённой республикой Косово угрожает стабильности Балканского региона и Юго-Восточной Европы. Данное заявление было сделано министром по итогам заседания Бюро по координации служб безопасности Сербии.
«Республика Сербия серьезно и ответственно требует от Европы и мира отреагировать и воспрепятствовать дальнейшим угрозам стабильности в регионе Юго-Восточной Европы», — цитирует МВД Сербии заявление министра.
Главы МВД Албании Сандер Лешай и самопровозглашённого Косово Экрем Мустафа подписали документ о создании новых КПП на границе, позже планируется полностью удалить разделительную черту между государствами.
Глава МВД Сербии отметил, что данные шаги двух государств противоречат резолюции Совбеза ООН об урегулировании конфликта в Косово и Метохии.
Ранее News.ru писал, что президент Косово Хашим Тачи подписал пакет из трёх законов, предусматривающий создание армии в самопровозглашённой республике. Лидер Косово пояснил, что именно армия обеспечит «лучшую перспективу для новых поколений».