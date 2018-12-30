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Сербия против ликвидации границ между Албанией и Косово

Hristo Rusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Глава МВД Сербии Небойша Стефанович заявил, что введение единых пунктов погранперехода (КПП) между Албанией и самопровозглашённой республикой Косово угрожает стабильности Балканского региона и Юго-Восточной Европы. Данное заявление было сделано министром по итогам заседания Бюро по координации служб безопасности Сербии.

«Республика Сербия серьезно и ответственно требует от Европы и мира отреагировать и воспрепятствовать дальнейшим угрозам стабильности в регионе Юго-Восточной Европы», — цитирует МВД Сербии заявление министра.

Главы МВД Албании Сандер Лешай и самопровозглашённого Косово Экрем Мустафа подписали документ о создании новых КПП на границе, позже планируется полностью удалить разделительную черту между государствами.

Глава МВД Сербии отметил, что данные шаги двух государств противоречат резолюции Совбеза ООН об урегулировании конфликта в Косово и Метохии.

Ранее News.ru писал, что президент Косово Хашим Тачи подписал пакет из трёх законов, предусматривающий создание армии в самопровозглашённой республике. Лидер Косово пояснил, что именно армия обеспечит «лучшую перспективу для новых поколений».


#сербия #границы #косово #Албания #кпп
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