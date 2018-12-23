Сербия назвала условие продолжения диалога с Косово

https://news.ru/storage/news/c9f07507a3d91d83bdd41eb6fcc3355e/21055d3e-00d1-451b-a7f3-d32f83e12c4c_850.jpg Agron Beqiri Photography/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Переговоры между Белградом и Приштиной о нормализации отношений могут быть возобновлены только после отмены торговых пошлин. Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дадчич.

«Диалог невозможен на новых позициях, пошлины точно не могут быть в размере 100%», — цитирует слова главы МИДа ТАСС.

Политик отметил, что Евросоюз практически не помогает Белграду в переговорах с Косово. Он предположил, что сообщество просто притворяется, будто не может повлиять на власти Приштины.

Тем не менее вопрос о смене формата переговоров и переносе их в ООН не стоит. По словам чиновника, видимых признаков для этого нет. Диалог возобновится при посредничестве ЕС, когда для этого будут созданы условия.

Ранее News.ru сообщил, что Сербия отказалась отвечать на введённые Косово пошлины. По словам президента Александра Вучича, Белград хочет быть «ответственным и серьёзным партнёром».