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Белград: диалог Сербии и Косово должен вестись в ООН

Илья Питалев/РИА Новости

в мире [ версия для печати ]

Европейский союз не может гарантировать выполнение договорённостей, достигнутых Белградом и Приштиной, заявил министр инноваций и технологий Сербии Ненад Попович. Он подчеркнул, что диалог сербов и косоваров должен проходить в рамках ООН при посредничестве США, России и Китая.

Политик отметил, что Москва готова включиться в процесс переговоров в том случае, если к нему официально примкнёт США, а Белград отправит запрос в Россию об этом. РФ, по словам министра, продолжит поддерживать резолюцию Совета Безопасности ООН 1244, которая признаёт Косово составной частью Республики Сербия, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что президент Сербии Александр Вучич проведёт консультации с лидерами России, Китая и США. Кроме того, Белград намерен требовать созыва заседания СБ ООН по поводу Косово.


#оон #сербия #косово #диалог
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