Сенаторы США призвали к операции против России

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Более 40 американских сенаторов призвали провести многонациональную операцию в Чёрном море с целью обеспечения свободы судоходства.

Мероприятие должно обеспечить «свободу судоходства в акватории и дать отпор чрезмерным притязаниям России на суверенитет», говорится в документе, который опубликован на сайте его соавтора Рона Джонсона.

Кроме того, сенаторы просят руководство Соединённых Штатов поддержать украинские власти в этом вопросе.

Свои подписи под документом поставил 41 сенатор из 100.

Ранее, как сообщал News.ru, секретарь СНБО Александр Турчинов анонсировал новый проход украинских судов через Керченский пролив. Он назвал это принципиальным вопросом для Украины. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данное заявление провокацией.