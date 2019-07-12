C-400 "Триумф" Фото: Goodvint/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Группа американских сенаторов призвала президента США Дональда Трампа ввести санкции против Турции в связи с поставками российских ЗРК С-400.

Ранее три российских самолёта с деталями систем ПВО С-400 прибыли в Турцию.

Мы призываем президента Трампа ввести санкции, — говорится в обращении сенаторов.

Они также предложили исключить Анкару из программы истребителей пятого поколения F-35, передаёт РИА Новости.

Как писал News.ru, исполняющий обязанности министра обороны США Марк Эспер обсудит по телефону доставку в Турцию российских С-400 с турецким министром нацобороны.

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