Группа американских сенаторов призвала президента США Дональда Трампа ввести санкции против Турции в связи с поставками российских ЗРК С-400.
Ранее три российских самолёта с деталями систем ПВО С-400 прибыли в Турцию.
Мы призываем президента Трампа ввести санкции, — говорится в обращении сенаторов.
Они также предложили исключить Анкару из программы истребителей пятого поколения F-35, передаёт
Как писал News.ru, исполняющий обязанности министра обороны США Марк Эспер обсудит по телефону доставку в Турцию российских С-400 с турецким министром нацобороны.