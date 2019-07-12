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Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин сообщил, что средства ПВО уничтожили три беспилотных летательных аппарата, которые боевики направили для атаки на российскую авиабазу Хмеймим.

Инцидент произошёл в ночь на 12 июля 2019 года. С территории Идлибской зоны деэскалации боевики предприняли попытку атаковать авиабазу Хмеймим с помощью беспилотных летательных аппаратов. В результате спецоперации никто не...