USD  66.8605 EUR  77.2105
GOLD1,293 $   Brent61.70 $ Bitcoin3,673.56 $
МОСКВА-11°C12:08
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Сенатор заявил о необходимости введения режима ЧП в США

Dale Greer/National Guard/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Член Республиканской партии Линдси Грэм посоветовала президенту США Дональду Трампу ввести режим чрезвычайного положения в стране.

По её мнению, это необходимо сделать для согласования финансирования строительства стены между Мексикой и США, передаёт Reuters.

«Настало время, чтобы президент Трамп использовал режим ЧП для утверждения финансирования строительства стены/барьера», — заявила она.

Ранее News.ru писал о том, что Министерство внутренней безопасности Соединённых Штатов Америки проверило образцы стальных реек, из которых планировалось возвести мощную стену на границе с Мексикой. Оказалось, конструкция поддаётся обычным инструментам.


самое читаемое
политика
ЕР не одобрила законопроекты, повышающие дотацию
Госдума отказалась индексировать пенсии
оружие
Новый истребитель ПАК ДП превзойдёт МиГ-31

читайте также
в мире 11:05, 9 января 2019
Суперджеты Сухого задействуют на внутренних рейсах в Мексике
в мире 20:35, 7 января 2019
Трамп посетит американо-мексиканскую границу
происшествия 12:13, 7 января 2019
Неизвестные расстреляли посетителей бара в Мексике
Лента новостей
политика 12:07
Лавров обсудит с главой МИД Японии мирный договор
политика 12:05
Новак намерен участвовать в экономическом форуме в Давосе
экономика 12:02
ФТС: в 2018 году вырос импорт из дальнего зарубежья в РФ
общество 12:00
В Минкомсвязи не поддержали аресты за оскорбление власти
спорт 11:59
«Ювентус» нацелился на бывшего одноклубника Роналду
Другие новости
в мире 10:11
PepsiCo Inc сменит руководителя в начале февраля
в мире 09:23
США вывели из Сирии первую партию военной техники
в мире 09:16
Против экс-главы Nissan выдвинуты новые обвинения
в мире 08:36
Люди заразились желудочным вирусом на лайнере США
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top