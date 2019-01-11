Сенатор заявил о необходимости введения режима ЧП в США

https://news.ru/storage/news/104b957bdb96b14b8f7ef9500c4cca47/e3b64af7-9240-4361-8adb-ef103a3133ab_850.jpg Dale Greer/National Guard/Global Look Press

Член Республиканской партии Линдси Грэм посоветовала президенту США Дональду Трампу ввести режим чрезвычайного положения в стране.

По её мнению, это необходимо сделать для согласования финансирования строительства стены между Мексикой и США, передаёт Reuters.

«Настало время, чтобы президент Трамп использовал режим ЧП для утверждения финансирования строительства стены/барьера», — заявила она.

Ранее News.ru писал о том, что Министерство внутренней безопасности Соединённых Штатов Америки проверило образцы стальных реек, из которых планировалось возвести мощную стену на границе с Мексикой. Оказалось, конструкция поддаётся обычным инструментам.