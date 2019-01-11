Сенатор заявил о необходимости введения режима ЧП в США

Член Республиканской партии Линдси Грэм посоветовала президенту США Дональду Трампу ввести режим чрезвычайного положения в стране.
По её мнению, это необходимо сделать для согласования финансирования строительства стены между Мексикой и США, передаёт Reuters.
«Настало время, чтобы президент Трамп использовал режим ЧП для утверждения финансирования строительства стены/барьера», — заявила она.
Ранее News.ru писал о том, что Министерство внутренней безопасности Соединённых Штатов Америки проверило образцы стальных реек, из которых планировалось возвести мощную стену на границе с Мексикой. Оказалось, конструкция поддаётся обычным инструментам.