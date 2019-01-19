Сенатор США призвал защитить Турцию от курдов

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Сенатор Линдси Грэм заявил, что США должны защитить Турцию от курдских «Сил народной самообороны», которые действуют на севере Сирии.

По словам Грэма, существуют веские доказательства того, что политическое крыло «Сил» связано с Рабочей партией Курдистана (РПК), которую турецкие власти считают террористической. Сенатор отметил, что помощь Анкаре в этом вопросе убедит её в положительном эффекте союзничества с Вашингтоном.

Грэм также отметил, что президенту США Дональду Трампу не следует спешить с выводом американских войск из Сирии. Он подчеркнул, что террористическую группировку ИГ (запрещена в России), необходимо уничтожить полностью, иначе «начнется новая война», сообщает агентство Anadolu.

Ранее Трамп призвал турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана воздержаться от «плохого обращения» с курдами. Он пригрозил разорить Турцию в случае нападения на курдов после вывода американских военных из Сирии. В то же время Трамп попросил курдов не провоцировать Анкару.