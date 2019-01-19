USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,281 $   Brent62.38 $ Bitcoin3,646.63 $
МОСКВА-5°C14:38
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Сенатор США призвал защитить Турцию от курдов

imago stock&people/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Сенатор Линдси Грэм заявил, что США должны защитить Турцию от курдских «Сил народной самообороны», которые действуют на севере Сирии.

По словам Грэма, существуют веские доказательства того, что политическое крыло «Сил» связано с Рабочей партией Курдистана (РПК), которую турецкие власти считают террористической. Сенатор отметил, что помощь Анкаре в этом вопросе убедит её в положительном эффекте союзничества с Вашингтоном.

Грэм также отметил, что президенту США Дональду Трампу не следует спешить с выводом американских войск из Сирии. Он подчеркнул, что террористическую группировку ИГ (запрещена в России), необходимо уничтожить полностью, иначе «начнется новая война», сообщает агентство Anadolu.

Ранее Трамп призвал турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана воздержаться от «плохого обращения» с курдами. Он пригрозил разорить Турцию в случае нападения на курдов после вывода американских военных из Сирии. В то же время Трамп попросил курдов не провоцировать Анкару.


#сша #турция #курды
самое читаемое
происшествия
Фекалии всплыли в Крещенской проруби в Москве
спорт
Тихонов рассказал, как Логинов принимал допинг


читайте также
в мире 12:05, 15 января 2019
Курды крадут сирийскую нефть и продают за бесценок
в мире 21:49, 14 января 2019
Трамп просит Эрдогана «не обращаться плохо» с курдами
в мире 04:22, 14 января 2019
Дональд Трамп обещал разорить Турцию в случае атаки на курдов
Лента новостей
общество 14:37
Путин окунулся в крещенскую прорубь в Подмосковье
здоровье 14:36
Употребление колбасы повышает риск развития рака
спорт 14:31
UEFA показал официальный мяч плей-офф Лиги чемпионов
спорт 14:30
Президент клуба КХЛ оправдал распитие игроками алкоголя
в мире 14:29
ВСУ проводят учебные стрельбы на границе ЛНР
Другие новости
в мире 14:29
ВСУ проводят учебные стрельбы на границе ЛНР
в мире 14:16
Рекордная жара расплавила дороги в Австралии
в мире 14:01
Танцующий голубь восхитил пользователей интернета
в мире 13:50
Полиция в Париже решила встретить протестующих броневиками
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top