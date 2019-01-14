Сенатор объяснил проигрыш США в битве за Арктику

https://news.ru/storage/news/57ff59662930f9eb6d6a4a4ac21f2854/7c24bd14-7f80-4a17-ada1-476b81a38d5e_850.jpg PJSC Lukoil/Instagram.com/Global Look Press

Член Совета Федерации по Магаданской области Анатолий Широков прокомментировал желание Вашингтона ослабить влияние Москвы в Арктике. По его словам, США понимают, что проигрывают России битву за регион.

Чиновник подчеркнул, что российская сторона демонстрирует ответы на все американские вызовы, среди которых напряжённость, которую западные партнёры нагнетают в арктической зоне.

Среди объективных причин, которые объясняют внимание Вашингтона к Арктике, сенатор выделил желание США, Канады, Норвегии, Финляндии и Швеции «национализировать» Северный морской путь, который сейчас находится в территориальных водах РФ. Также Запад заинтересован в огромных запасах углеводородного сырья, которые находятся в арктическом шельфе.

Третья причина — укрепление военного присутствия России в регионе, уверен Широков. Он отметил, что размещение ВС РФ в Арктике является реакцией на возможные удары со стороны США, передаёт «Царьград».

Ранее News.ru писал, что Военно-морские силы (ВМС) США ответят на «чрезмерные притязания» России и Китая в Арктике. По словам министра ВМС Ричарда Спенсера, первой операцией США по обеспечению свободы судоходства в Арктике станет миссия по отправке военного корабля в регион.