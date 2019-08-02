https://static.news.ru/photo/5c45bb5a-b4f3-11e9-a423-fa163e074e61_660.jpg Сергей Цеков Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Сенатор от крымского региона Сергей Цеков предложил властям Украины сменить курс по интеграции в НАТО на консультации по вступлению в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и восстановить членство в Содружестве независимых государств (СНГ).

По его мнению, данный шаг спас бы украинскую сторону «от саморазрушения, которое происходит и сегодня».

Украине пора начать курс по возвращению к своим истокам, братьям и истинным друзьям, с которыми надо строить свою судьбу и общее будущее, — отметил он.

Цеков назвал серьёзной внешнеполитической ошибкой Украины то, как при разных президентах страна не оставляла попыток вступить в НАТО. Это, как считает сенатор, делалось вопреки мнению украинского народа, который не поддерживал стремление властей, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, ранее Райс заявила об отсутствии перспектив у украинской стороны стать членом Североатлантического альянса. По словам политика, шансы Киева стать частью НАТО являются минимальными и сейчас, и в ближайшем будущем. Она также призвала Украину жить в мире со своим российским соседом.