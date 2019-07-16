https://static.news.ru/photo/5a7d1120-a7a5-11e9-9bb4-fa163e074e61_1024.jpg Олег Морозов Фото: council.gov.ru

Санкции ЕС в отношении Турции носят символический характер и введены с целью обозначить несогласие Европы с действиями Анкары. Такого мнения придерживается член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов.

Речь идёт об ограничения, введённых ЕС в ответ на разведку Турцией месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне Кипра.

Сенатор отметил, что российская сторона против санкционной политики, поскольку считает её неэффективной. Однако Москва всегда высказывала озабоченность односторонними действиями Турции в регионе и предлагала разрешить конфликт с помощью политических инструментов, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что в МИД России резко осудили санкции ЕС против Турции. В ведомстве полагают, что это приведёт лишь к усугублению конфликта.