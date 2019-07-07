https://static.news.ru/photo/416cc286-a091-11e9-adc8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Решение Ирана повысить уровень обогащения урана не помешает процессу переговоров по ядерной сделке, но необходим разумный компромисс, заявил член международного комитета Совфеда РФ Олег Морозов. По его мнению, давить на Тегеран нельзя, иначе ответ со стороны республики будет жёстче.

Мы против того, чтобы Иран пополнял клуб ядерных держав. Но с Ираном нельзя разговаривать только языком давления и санкций, — цитирует политика РИА Новости .

Власти Ирана объявили о повышении уровня обогащения урана выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи.

По его словам, в Тегеране пошли на этот шаг в ответ на невыполнение европейскими партнёрами своих обязательств по ядерной сделке. Он добавил, что обогащение начнётся уже 8 июля. Осталось решить некоторые технические моменты. В то же время Тегеран даёт странам сделки 60 дней на выполнение требований Ирана по ней.

Ранее News.ru сообщал, что министр энергетики Израиля Юваль Штайниц прокомментировал меры иранских властей по превышению оговорённого уровня обогащённого урана. По его словам, Тегеран «стирает красные линии», предусмотренные Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по ядерной сделке. Действия Ирана в этом направлении сейчас «умеренны», но свидетельствуют о начале «марша к созданию ядерного оружия».