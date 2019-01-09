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Сенат США заблокировал закон о санкциях против РФ

Richard B. Levine/imago stock&people/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Сенат Конгресса США не смог принять закон о введении санкций против России, Сирии и Ирана. Сенаторы-демократы отказались поддерживать любые законопроекты, не связанные с прекращением работы правительства.

Документ об укреплении безопасности Соединённых Штатов на Ближнем Востоке одобрили лишь 56 сенаторов, в то время как для принятия законопроекта требовалось минимум 60 голосов. Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл уже внёс документ на повторное рассмотрение, сообщает РИА Новости.

Как писал News.ru, шатдаун, который начался 22 декабря, может стать одним из самых продолжительных в истории США. При действующем президенте Дональде Трампе правительство приостанавливает работу уже во второй раз. Впервые это произошло в январе 2018 года и было связано со строительством пограничной стены. Тогда шатдаун продлился меньше двух дней.


#сша #закон #россия #санкции #сенат
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