Сенат США выступил за санкции для активов Дерипаски

https://news.ru/storage/news/04e6041fc2046139aa5f0475485dcb4d/a153284f-61b9-4c3a-9543-32ea858b0093_850.jpg Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Американский Сенат принял резолюцию против планов Минфина страны снять санкции с компаний En+, «ЕвроСибЭнерго» и РУСАЛ, контролируемых ранее российским олигархом Олегом Дерипаской. За документ проголосовали 57 сенаторов, против — 42.

Контролирующие верхнюю палату Конгресса США республиканцы пытались заблокировать документ и не выносить его на голосование, но им это не удалось, пишет РИА Новости.

Кроме Сената резолюцию должны принять в Палате представителей, где большинство на выборах в ноябре 2018 года получили демократы. В случае принятия двумя палатами документ должен отправиться на подпись президенту США. По закону CAATSA, в соответствии с которым вводились санкции, в случае принятия резолюции от лица двух палат президент не может отменить санкции в течение 12 дней, а если он наложит на документ вето — ещё в течение 10 дней.

Как сообщал News.ru, ранее министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил снятие ограничительных мер с российских компаний EN+, РУСАЛ и «ЕвроСибЭнерго». В декабре Олег Дерипаска для снятия санкций США не только резко снизил доли в En+, РУСАЛе и «ЕвроСибЭнерго», но и отдал почти полный контроль над компаниями гражданам США и Великобритании.