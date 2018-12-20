Сенат США вынужденно принял временный бюджет

https://news.ru/storage/news/d56617927e7414deb4e28fe765d7085f/8c972c0b-c738-4356-bf03-d20ba6e1d1e8_850.jpg Cecilio Ricardo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сенат США принял временный бюджет до 8 февраля 2019 года. Теперь законопроект должна рассмотреть Палата представителей.

До пятницы, 21 декабря, законопроект должен подписать президент Дональд Трамп, поскольку в противном случае федеральные учреждения приостановят работу из-за отсутствия финансирования. В принятом бюджете не учтены $5 млрд долларов, которые президент США требовал на строительство стены с Мексикой, сообщает РИА Новости.

Дебаты насчёт стены продолжатся в новом созыве Конгресса в январе. Демократы в Сенате отказывались выделять деньги на стену, а с января к ним присоединится и фракция демократов в Палате представителей, которая получит в новом созыве большинство.

Трамп ранее говорил, что бюджет без денег на возведение стены пописывать не будет. Затем его советники огласили: президент согласен на временный бюджет при условии дальнейшего обсуждения вопроса со стеной в Конгрессе.

Голосование в Сенате прошло быстро, поскольку к пятнице законодатели рассчитывают разъехаться в свои штаты на рождественские каникулы.

Ранее News.ru сообщал, что Трамп пообещал сделать стену на границе с Мексикой изящной. Президент США заявил, что стена будет красивой и художественно оформленной. Её выполнят не из бетона, как ожидается, а из стальных реек.