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Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости вести дела с Россией, однако расследование экс-спецпрокурора Роберта Мюллера значительно усложнило эту задачу.

«Охота на ведьм» в первую очередь очень вредна для нашей страны, она осложнила ведение дел с Россией, — сказал американский лидер, выступая на студенческой конференции в Вашингтоне. Он подчеркнул, что...