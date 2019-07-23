Американский Сенат одобрил назначение Марка Эспера на пост министра обороны США.
Его кандидатуру поддержала большая часть сенаторов. Эспер был назначен исполняющим обязанности главы ведомства в конце июня. Ранее он занимал пост министра Сухопутных сил, входящих в структуру министерства, сообщает
Как ранее писал News.ru, Марк Эспер заявил, что основной целью Вашингтона в вопросе безопасности является сдерживание Москвы. По его мнению, Пентагон не должен допустить агрессивных действий России, способных навредить американским интересам.