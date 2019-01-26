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Сенат США принял законопроект об окончании шатдауна

Дональд Трамп Olivier Douliery/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дональд Трамп

в мире [ версия для печати ]

Сенат США единогласно поддержал законопроект, призванный возобновить работу правительственных органов страны. Он предусматривает приостановку шатдауна на 35 дней.

Согласно документу, министерства и ведомства, которые сейчас остаются без бюджета, будут профинансированы. Однако статьи о выделении $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой в нём по-прежнему нет. Переговоры по достижению компромисса будут продолжаться до 15 февраля. Теперь законопроект должна одобрить палата представителей, а затем подписать президент, сообщает РИА Новости.

Как писал News.ru, противостояние Трампа и конгрессменов привело к самому затяжному шатдауну в истории страны. Правительственные структуры США прекратили работу с полуночи 22 декабря 2018 года. Без финансирования остались, в частности, Госдепартамент, Минюст, министерства внутренней безопасности, сельского хозяйства, транспорта и некоторые другие ведомства. 


#сша #шатдаун
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